Прогноз: к 2031 году цифровой рубль будет каждый год приносить до 260 млрд рублей

Эксперты Национального рейтингового агентства считают, что цифровой рубль способен приносить бизнесу 30-50 млрд рублей в год, а банкам — 5-8 млрд.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) считает, что внедрение цифрового рубля способно к 2031 году приносить экономике до 260 млрд рублей в год, а банковскому сектору — до 50 млрд рублей.

В первые годы общий эффект от цифрового рубля для бизнеса составит 30-50 млрд рублей в год, а для банков — 5-8 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные НРА.

В пессимистическом сценарии банковская система с 2027 года может потерять 45-95 млрд рублей комиссионных доходов или около 8-10% чистой прибыли. Ожидается, что каждый банк потратит на интеграцию 200-300 млн рублей, а суммарные вложения составят — 30-50 млрд. С 2029 года экономический эффект цифрового рубля равномерно распределится по сферам экономики.

Аналитики НРА выделили следующие риски:

рост стоимости фондирования из-за оттока денег на счета цифрового рубля, которыми управляет ЦБ;

сокращение пассивной базы (на ней зарабатывают банки во время высоких ставок);

давление на комиссионные доходы от традиционных платежных услуг;

развитие квантовых вычислений может привести к появлению мошеннических инструментов для взлома кодов безопасности цифровых рублей.

Ожидается, что после полного масштабирования проекта банки смогут получать от 17 до 61 млрд рублей за счет комиссионных доходов от новых продуктов на базе смарт-контрактов в цифровых рублях.