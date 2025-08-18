До конца 2025 года юрлица из новых регионов РФ должны добавить и упорядочить данные в ЕГРЮЛ
Налоговая по новым регионам напомнила о порядке и сроках перерегистрации юрлиц.
До 31 декабря 2025 юрлицам, сведения о которых автоматически внесены в ЕГРЮЛ, нужно привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и подать заявление по форме № Р18004.
В этот же срок юрлица, сведения о которых не были автоматически включены в ЕГРЮЛ, должны подать заявление об их внесении по форме № Р18003.
Вместе с заявлением нужно отправить:
решение об утверждении учредительного документа в новой редакции или решение о том, что компания будет действовать на основании типового устава;
учредительный документ в новой редакции, если организация решила действовать на основании своего собственного.
Документы для перерегистрации можно отправить:
через нотариуса;
в налоговую лично или по нотариальной доверенности;
по почте (с описью вложения);
в электронном виде, подписанные УКЭП через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
Госпошлина составляет 800 рублей. Но если документы отправляют в электронном виде, пошлину платить не нужно.
Юрлица, которые не приведут свои учредительные документы в соответствие с требованиями российского законодательства в установленный срок, подлежат исключению из ЕГРЮЛ, предупредили налоговики.
