До конца 2025 года юрлица из новых регионов РФ должны добавить и упорядочить данные в ЕГРЮЛ

Компании, которые не приведут учредительные документы в соответствие с требованиями закона в установленный срок, исключат из ЕГРЮЛ.

Налоговая по новым регионам напомнила о порядке и сроках перерегистрации юрлиц.

До 31 декабря 2025 юрлицам, сведения о которых автоматически внесены в ЕГРЮЛ, нужно привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и подать заявление по форме № Р18004.

В этот же срок юрлица, сведения о которых не были автоматически включены в ЕГРЮЛ, должны подать заявление об их внесении по форме № Р18003.

Вместе с заявлением нужно отправить:

решение об утверждении учредительного документа в новой редакции или решение о том, что компания будет действовать на основании типового устава;

учредительный документ в новой редакции, если организация решила действовать на основании своего собственного.

Документы для перерегистрации можно отправить:

через нотариуса;

в налоговую лично или по нотариальной доверенности;

по почте (с описью вложения);

в электронном виде, подписанные УКЭП через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Госпошлина составляет 800 рублей. Но если документы отправляют в электронном виде, пошлину платить не нужно.

Юрлица, которые не приведут свои учредительные документы в соответствие с требованиями российского законодательства в установленный срок, подлежат исключению из ЕГРЮЛ, предупредили налоговики.