Сбой в СДЭК 18 августа 2025 года — не хакерская атака, а плановые работы
СДЭК проводил работы на сайте, чтобы улучшить качество и скорость обслуживания. Некоторые пользователи могли столкнуться с тем, что сервисы были недоступны, но сейчас все работает.
Компания СДЭК подтвердила неполадки в работе сайта, на которые жаловались пользователи. В пресс-службе сообщили, что причиной сбоя стали плановые работы, а не атака хакеров.
18 августа 2025 года в инфраструктуре СДЭК проводили работы по улучшению качества и скорости обслуживания.
«В ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами», — сообщили в компании.
По состоянию на 12:00 мск все работы завершены, сервисы работают в штатном режиме.
