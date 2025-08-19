🚌 Право бесплатно ездить на городском транспорте предлагают дать всем школьникам. Но не на маршрутках
В Госдуму внесут законопроект о предоставлении школьникам права бесплатного пользования городским транспортом. Авторы инициативы – депутаты от фракции «СРЗП» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев.
«В качестве одной из мер социальной поддержки школьников предлагается предоставить право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси и маршрутного такси)», — говорится в пояснительной записке.
Миронов указал, что сейчас право на бесплатный проезд есть у детей сирот и школьников из многодетных семей. Также свои льготы есть в некоторых регионах.
Депутат считает, что такое право должны иметь все школьники страны.
По его данным, средний чек за проезд на общественном транспорте в l квартале 2025 года составил 50 рублей.
«Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма», — пояснил Миронов.
Гусев привел в пример Москву, где школьникам, начиная с пятого класса, дают право на льготную оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси.
Он добавил, что годовая экономия в несколько тысяч рублей на одного ребенка позволит многим семьям лучше собрать детей в школу. А для многодетных семей сумма экономии будет составлять 15 тысяч рублей и более, посчитал депутат.
