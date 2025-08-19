Транспортный налог платит тот, на кого авто зарегистрировано в ГИБДД. При лизинге тоже

Если автомобиль по договору лизинга регистрируется в ГАИ на лизингополучателя, то он и должен платить транспортный налог, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Обязано платить транспортный налог то лицо, на которое автомобиль зарегистрирован в ГИБДД (ст. 357 НК). А право собственности в данном случае роли не играет.

То есть, если балансодержателем транспортного средства остается лизинговая компания, но авто регистрируется на лизингополучателя – то именно он рассчитывает и платит налог.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.