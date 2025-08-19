Подтвердить возраст можно будет без паспорта

В России разрабатывается цифровой сервис для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями.

Подтвердить возраст в магазине можно будет без паспорта: для этого разрабатывают цифровой сервис. Об этом рассказала пресс-служба Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы

Проект постановления Правительства опубликован на портале проектов НПА.

«Разрабатывается цифровой сервис для подтверждения возраста при приобретении товаров с возрастными ограничениями, который станет одной из альтернатив предъявлению паспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Внесение изменений в постановление правительства связано с подготовкой к запуску сервиса.

«Предполагается, что для подтверждения возраста будет задействовано несколько государственных информационных систем (Единая биометрическая система, Единая система идентификации и аутентификации), а также мессенджер MAX», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас дорабатывается пользовательский путь в сервисе, ведутся интеграционные тестирования.