Для расчета налога на имущество физлиц неважно, ведется ли деятельность на объекте

Налоговики уточнили порядок расчета налога на имущество физических лиц для коммерческих объектов.

Налог на имущество физлиц по коммерческим объектам рассчитывают по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения по кадастровой стоимости, пояснили налоговики в чате ФНС.

Отсутствие деятельности в таких объектах для исчисления налога на имущество физлиц не имеет значения, подчеркнули они.