🌹 Ассоциация цветоводов назвала среднюю стоимость букета к 1 сентября 2025

Букет к Дню знаний, 1 сентября, будет стоить в среднем 500-900 рублей. За год цены на школьные букеты выросли примерно на 15-25%. Это связано с тем, что подорожало выращивание и импорт цветов.

Средняя стоимость небольшого букета для школьника к 1 сентября из 5-7 роз или хризантем составит 500-900 рублей.

Средний букет из 10-15 цветов обойдется в 1 200-2 500 рублей, тогда как цена крупных композиций начинается от 3 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальную ассоциацию цветоводов.

По сравнению с 2024 годом стоимость букета выросла примерно на 15-25%. Рост цен на цветы связан с курсовыми колебаниями, логистическими сложностями, а также с ростом себестоимости. Удобрения и электроэнергия для теплиц стали дороже.

В Ассоциации рассказали, что высокий спрос на букеты к 1 сентября будет удовлетворен, на рынке нет дефицита.