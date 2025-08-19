Больше 100 тысяч человек прошли тестирование на получение соцконтракта для запуска бизнеса

Начинающие предприниматели могут заключить социальный контракт, который поможет открыть свой бизнес. Однако для этого нужно пройти тестирование.

С начала 2025 года 104 тыс. человек прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ. Участники могут получить социальный контракт для открытия собственного дела.

«Более 96% проходивших с 2024 года на МСП.РФ тестирование для заключения соцконтракта завершили его успешно. А это 240 тыс. человек», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

С начала 2024 года тестирование стало обязательным этапом для получения поддержки. Общее число участников превысило 250 тыс. Удалось запустить свой бизнес 193,8 тыс. человек. За это время из бюджета на финансирование соцконтакта выделили 46,3 млрд рублей, из которых 19,9 млрд — в 2025 году.

«Соцконтракт — это возможность для граждан с низкими доходами реализовать свои предпринимательские способности при помощи государства. Средства социального контракта можно направить на аренду помещения, приобретение необходимого оборудования и другие предусмотренные сопутствующие расходы», — объяснила первый заместитель Министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Предприниматель, который получил социальный контракт, должен в течение года реализовать проект и предоставить отчет. На открытие своего дела можно получить до 350 тыс. рублей.

По условиям соцконтракта предприниматель может направить 5% от него на продвижение своих товаров и услуг на маркетплейсах, а также воспользоваться спецпредложениями площадок.