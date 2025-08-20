Для бесплатной юридической помощи предлагаю создать цифровую платформу

Россияне, которым нужен юрист, часто не знают, куда обратиться, и не могут быстро записаться на консультацию.

В России нужно создать цифровую платформу, которая объединит всех участников системы бесплатной юридической помощи. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин.

По его словам, несмотря на существование региональных центров бесплатной юридической помощи, люди часто не знают, куда обратиться, не могут быстро записаться на консультацию и не имеют актуальной информации о своих правах.

«Считаю необходимым создать федеральную государственную информационную систему "Правовая помощь", которая станет цифровой платформой для объединения всех участников системы бесплатной юридической помощи и обеспечит удобный, быстрый и понятный доступ граждан к юридической поддержке. Система "Правовая помощь" может стать универсальным цифровым сервисом, интегрированным с единым порталом государственных и муниципальных услуг», — отметил Шейкин.

Такая система будет оперативно верифицировать данные заявителя, учитывать его социальный статус и исключит бюрократию при получении консультаций. Это особенно важно для жителей сельской местности, отдаленных районов и тех, кто не может лично посещать юридические бюро, добавил он.