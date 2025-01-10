Хороший или плохой сотрудник: как проверить кандидата на роль юриста компании

После того, как компания определилась с портретом будущего сотрудника и отдел кадров собрал резюме, стоит обратить внимание на следующее. По стилю оформления и описанию своего опыта уже можно сделать определенные выводы о кандидате. О чем можно узнать из резюме:

Образование и повышение квалификации.

Если у кандидата больше чем один диплом, это может стать плюсом. Но иногда бывает, что человек получил образование в совершенно разных областях. Это говорит о том, что он далеко не сразу смог определиться с будущей профессией и искал себя.

Если кандидат на должность юриста повышал уровень компетенций, посещая различные дополнительные курсы — это его преимущество. Главное, чтобы такие курсы также касались его профессии, а не относились к совсем другой сфере знаний.

Сведения о предыдущих местах работы.

Обратите внимание на компании, где работал кандидат и как долго он там трудился. Частая смена места работы может говорить о том, что человек ищет какие-то особые условия или не подходил работодателям по профессиональному уровню. Также эта информация может указывать на то, что человек не уживается в коллективе. Важно выяснить причину частой смены работы, чтобы это не повторилось в вашей компании.

Если сотрудник, наоборот, долгое время работал на одном месте и не рос по карьерной лестнице, это может говорить об отсутствии амбиций. Вероятно, что кандидата устраивала позиция исполнителя, а брать на себя ответственность, занимая руководящую должность, он не хотел. И это не минус — все зависит от задач, которые вы планируете поручить будущему сотруднику.

Информация о профессиональных достижениях.

Кандидат, который старается презентовать себя наилучшим образом, обязательно укажет конкретные примеры своих достижений. Это может быть информация о том, что за время работы удалось снизить число претензий от клиентов и партнеров, сократилась сумма издержек бизнеса (штрафов от проверяющих органов). Или кандидат может рассказать о конкретных судебных разбирательствах, в которых принимал участие и которые завершились победой его компании.

Если таких примеров в резюме нет — поинтересуйтесь практическими кейсами кандидата на собеседовании.

Хобби и личные качества.

Не все соискатели добавляют в резюме эту информацию, не все сотрудники HR обращают на нее внимание. И совершенно зря, поскольку из этих сведений можно многое узнать о характере кандидата.

Человек, который в свободное время занимается спортом, обычно обладает хорошими коммуникативными навыками и отличается высокой самооценкой. Если кандидат — интроверт, то наверняка его увлечения не предполагают общения с людьми (чтение книг, компьютерные игры и т. п.).

Личные качества кандидаты часто указывают формально и в очень общих формулировках. Если же человек описал себя более конкретно, он демонстрирует свою индивидуальность и знает об этом. Такие резюме выгодно отличаются от других, на них стоит обратить внимание.