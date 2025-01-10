Хороший или плохой сотрудник: как проверить кандидата на роль юриста компании

Юрист несет ответственность за правовое сопровождение бизнеса в самом широком понимании, помогает компании предусмотреть и минимизировать возможные риски. Поиск сотрудника — задача непростая, нужно тщательно продумать и сформулировать четкие требования к нему. Об основных моментах, которые нужно учитывать, расскажем далее.
Составьте портрет будущего сотрудника
Максимально подробно опишите все задачи, которые предстоит решать юристу.
Сюда может входить проверка договоров, оформление сделок и учет их специфики, представление интересов компании в судебных инстанциях, подготовка документов по претензиям и т. д. Важно учесть все те навыки и компетенции, которыми должен обладать кандидат.
Если ваша компания ведет бизнес с иностранными партнерами, юристу нужно быть знакомым с аспектами ведения внешнеэкономической деятельности и знать необходимые иностранные языки хотя бы в режиме чтения и письма. Бизнес в области недвижимости или ритейла потребует от кандидата соответствующего опыта и юридической специализации.
Укажите требуемое образование и предыдущий опыт, дополнительные навыки и связи.
Например, явным преимуществом юриста для работы в сфере недвижимости будет аналогичный опыт и деловые связи в различных профильных ведомствах, а также практика решения юридических вопросов в данной сфере.
Определите для себя требуемый уровень специалиста.
Если в компанию требуется юрист для ведения договорной работы, достаточно будет принять кандидата с небольшим опытом. Если же вам нужен юрист с многолетней практикой в решении сложных задач, ищите более опытного специалиста. Также стоит заранее определить уровень материального вознаграждения для кандидата, чтобы ваши высокие требования соответствовали зарплатным ожиданиям сотрудника.
Специалист узкого профиля или широкой практики — этот вопрос также стоит определить до начала собеседований с кандидатами. Опирайтесь на те юридические вопросы, которые специалисту потребуется решать чаще всего, выпишите ситуации, которые случаются реже. И весь этот спектр проговаривайте с кандидатом, чтобы определить, имеется ли у него соответствующий опыт и навыки.
Если вам нужны и оперативный доступ к юристу для операционки, и регулярное решение сложных задач, можно рассмотреть вариант совмещения штатника и юридического аутсорсинга.
Определите формат занятости.
Также стоит заранее обозначить, на какой формат занятости вы ищете юриста: полная занятость, частичная или проектная работа.
Сбор и анализ резюме
После того, как компания определилась с портретом будущего сотрудника и отдел кадров собрал резюме, стоит обратить внимание на следующее. По стилю оформления и описанию своего опыта уже можно сделать определенные выводы о кандидате. О чем можно узнать из резюме:
Образование и повышение квалификации.
Если у кандидата больше чем один диплом, это может стать плюсом. Но иногда бывает, что человек получил образование в совершенно разных областях. Это говорит о том, что он далеко не сразу смог определиться с будущей профессией и искал себя.
Если кандидат на должность юриста повышал уровень компетенций, посещая различные дополнительные курсы — это его преимущество. Главное, чтобы такие курсы также касались его профессии, а не относились к совсем другой сфере знаний.
Сведения о предыдущих местах работы.
Обратите внимание на компании, где работал кандидат и как долго он там трудился. Частая смена места работы может говорить о том, что человек ищет какие-то особые условия или не подходил работодателям по профессиональному уровню. Также эта информация может указывать на то, что человек не уживается в коллективе. Важно выяснить причину частой смены работы, чтобы это не повторилось в вашей компании.
Если сотрудник, наоборот, долгое время работал на одном месте и не рос по карьерной лестнице, это может говорить об отсутствии амбиций. Вероятно, что кандидата устраивала позиция исполнителя, а брать на себя ответственность, занимая руководящую должность, он не хотел. И это не минус — все зависит от задач, которые вы планируете поручить будущему сотруднику.
Информация о профессиональных достижениях.
Кандидат, который старается презентовать себя наилучшим образом, обязательно укажет конкретные примеры своих достижений. Это может быть информация о том, что за время работы удалось снизить число претензий от клиентов и партнеров, сократилась сумма издержек бизнеса (штрафов от проверяющих органов). Или кандидат может рассказать о конкретных судебных разбирательствах, в которых принимал участие и которые завершились победой его компании.
Если таких примеров в резюме нет — поинтересуйтесь практическими кейсами кандидата на собеседовании.
Хобби и личные качества.
Не все соискатели добавляют в резюме эту информацию, не все сотрудники HR обращают на нее внимание. И совершенно зря, поскольку из этих сведений можно многое узнать о характере кандидата.
Человек, который в свободное время занимается спортом, обычно обладает хорошими коммуникативными навыками и отличается высокой самооценкой. Если кандидат — интроверт, то наверняка его увлечения не предполагают общения с людьми (чтение книг, компьютерные игры и т. п.).
Личные качества кандидаты часто указывают формально и в очень общих формулировках. Если же человек описал себя более конкретно, он демонстрирует свою индивидуальность и знает об этом. Такие резюме выгодно отличаются от других, на них стоит обратить внимание.
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Собеседование с кандидатом проводите вместе с другим юристом
Если у вас в компании уже есть юрист, пригласите на собеседование его. Специалист поможет определить уровень знаний кандидата, поможет подготовить проверочные задания для него. Например, можно на собеседовании предложить будущему сотруднику определить юридические ошибки в каком-то документе или рассказать о его действиях для решения сложного юридического вопроса.
Если соответствие портрету кандидата на должность юриста может определить HR, то об уровне профессиональной подготовке и опыте скажет только другой сотрудник аналогичного профиля или приглашенный со стороны юрист.
Стоит также внимательно прочесть рекомендации бывших работодателей или клиентов (если юрист занимался частной практикой), задать как можно больше вопросов по каждому отзыву. Это поможет составить более полный портрет кандидата и определить его практический опыт в юриспруденции.
Что еще учесть при выборе
Чтобы выбрать юриста, нужно учесть несколько главных параметров, которыми должен обладать кандидат:
Хорошая теоретическая база — будущий сотрудник должен иметь знания в той области, которая важна именно в сфере вашего бизнеса.
Системные знания — юрист должен понимать специфику работы и постоянно пополнять знания, быть в курсе актуальных изменений законодательства;
Логика и простота подачи — специалисту нужно уметь грамотно объяснять свою точку зрения, формулировать вопросы и пояснять юридические тонкости.
Стиль общения — речь должна быть грамотной как с точки зрения соблюдения профессиональной этики, так и в плане письменного и устного оформления.
Способность нести ответственность за принятые решения — юристу важно осознавать, что от качества его работы зависит деятельность всей компании, и ошибки недопустимы.
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Оцените перспективы
Очень важно учесть, насколько кандидат подходит вашей компании с точки зрения ее развития. Оцените его готовность много и результативно работать, учиться новому и расти профессионально. Возможно, вы берете не просто юриста, а сотрудника, который со временем станет руководителем и его функции станут значительно шире. Сопоставьте такую перспективу с тем, что планирует сам кандидат и куда он хочет расти.
Установите испытательный срок
Нужен при приеме на работу каждого сотрудника, и юрист — не исключение. За это время работодатель может понять, насколько специалист подходит для конкретной работы. Сотрудник также поймет, комфортно ли ему работать в вашем коллективе, сможет ли он справиться с поставленными задачами.
Испытательный срок покажет, как человек относится к своим обязанностям, как воспринимает задачи, готов ли с ними справляться, насколько быстро учится и адаптируется и многое другое.
В течение этого времени нужно помочь сотруднику полностью вникнуть во все необходимые задачи. Зачастую новички уходят из компаний на начальном этапе только из-за того, что им не дали время на вхождение в должность, не помогли адаптироваться.
Уделяйте больше внимание новому сотруднику, интересуйтесь, нужна ли помощь или подсказка, берите от него обратную связь — насколько ему все понятно и комфортно на новой работе. Так вы сможете выстроить с ним доверительные отношения и закрепить в должности.
Если в течение испытательного срока стало ясно, что человек вам не подходит, стоит проанализировать свои подходы в поиске, скорректировать их и начать поиск другого кандидата.
Какие есть альтернативы штатному юристу
Найти подходящего штатного юриста — нелегко. Если вам нужен специалист, который разбирается во всем — от корпоративных вопросов до узкоспециализированных задач, — приготовьтесь к серьезным тратам или к тому, что столкнетесь с дефицитом таких специалистов.
Здесь на помощь приходит аутсорсинг. Вместо того чтобы спешить с наймом первого попавшегося юриста, можно передать все юридические дела надежной команде извне. Это экономит деньги и время, избавляет от необходимости держать большой юридический отдел и вместе с тем обеспечивает профессиональное сопровождение по всем вопросам.
Если у вас уже есть юристы, но им не хватает специализированных навыков, аутсорсинг поможет дополнить их экспертизу. Специалисты внешней компании могут взять на себя сложные задачи — например, представительство в суде или решение вопросов с госорганами.
Для корпораций аутсорсинг — отличное решение для крупных проектов. Профессионалы извне могут заняться всеми сложными процессами, от судов до проверки компаний (Due Diligence), а ваша команда сможет уделить больше времени стратегическому развитию бизнеса.
К тому же юридическое сопровождение внешней компании, скорее всего, обойдется дешевле найма в штат. Например, обратившись в компанию Kelin, вы получите полноценную команду юристов за сумму от 30 тыс. рублей в месяц. И при этом такой подход эффективен, так как у специалистов есть экспертиза в разных областях права — а значит, с вами будут работать профессионалы, которые точно разберутся в любом, даже сложном вопросе.
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Станем надежным партнером по защите вашего бизнеса. Выстраиваем культуру долгосрочных отношений, решаем все вопросы и не требуем лишнего внимания, траты времени и денег
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