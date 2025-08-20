86% родителей довольны результатами вступительных экзаменов 2025 года. Многие потратили 100 тыс.+ на подготовку к ЕГЭ

На подготовку выпускников в ЕГЭ 40% родителей тратили больше 100 тысяч рублей в год.

Полностью или частично удовлетворены результатами экзаменов и поступлением детей в вузы 86% родителей. Тогда как 14% полностью или частично недовольны тем, как их дети справились со вступительными испытаниями.

Половина участников опроса рассказала, что их дети будут учиться на бюджетной основе, 43% — на коммерческий, а еще 7% выпускников не поступали в 2025 году. Об этом сказано в исследовании Почта Банка.

Дополнительно готовились к поступлению дети всех респондентов: 46% родителей привлекали репетиторов, 18% выпускников занимались только в школе, 15% — на онлайн-курсах, а 21% — самостоятельно.

На подготовку к ЕГЭ 40% семей потратили больше 100 тыс. рублей в год, 32% — до 25 тыс., 14% — от 25 до 50 тыс., 12% — от 50 до 75 тыс., а 2% — от 75 до 100 тыс.