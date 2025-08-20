Онлайн-предприниматели смогут получить бесплатную аналитику бизнеса

Для точного управления бизнесом онлайн-предпринимателям важно видеть динамику продаж и отслеживать поведение покупателей. Все ключевые показатели теперь будут в одном личном кабинете.

Т-Бизнес запустил бесплатный сервис бизнес-аналитики для онлайн-предпринимателей. Клиенты интернет-эквайринга смогут отслеживать ключевые показатели своего бизнеса на удобных дашбордах. Они находятся в личном кабинете или приложении Т-Бизнеса. Все данные обновляются ежедневно.

«Теперь онлайн-предприниматели, использующие наш интернет-эквайринг, смогут в доступном формате видеть ключевые показатели своего бизнеса, анализировать данные о покупателях и запускать более точные стратегии для привлечения и удержания клиентов. Это экономит время и делает управление бизнесом удобнее и эффективнее», — сказал директор по электронной коммерции в Т-Бизнесе Илья Кретов.

Онлайн-предприниматели увидят следующие показатели:

динамику продаж;

изменение выручки;

количество покупок за период;

средний чек;

частоту возвращения покупателей.

Приложение Т-Банка предоставляет онлайн-предпринимателям подробную аналитику их бизнеса

Эти данные помогут бизнесу определить, нужно ли запускать рекламу по привлечению новых клиентов или лучше удержать старых, а также создать привлекательные предложения для покупателей.