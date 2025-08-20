Госуслуги будут присылать в MAX коды для входа

Для защиты учетной записи на портале Госуслуги можно выбрать отправку кодов в мессенджер MAX как второй фактор защиты.

20 августа 2025 года появился новый вариант получить коды для входа в учетную запись на Госуслугах. Его отправят в мессенджере MAX.

У входа с помощью мессенджера MAX есть несколько преимуществ:

система выявляет мошенников. Перед получением кода бот задаст вопросы, которые позволят выявить угрозу;

не нужно дополнительно устанавливать приложения для создания одноразовых паролей;

можно получить код для входа, если нет возможности его получить по СМС.

«Речь идет только о втором факторе защиты Госуслуг. Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи по-прежнему нужно СМС», — сказано на сайте Минцифры.

Ко второму фактору защиты относятся: СМС-код, TOTP-код из специального приложения для создания одноразовых паролей, биометрия.

Чтобы подключить одноразовый код в MAX, нужно:

1. Войти на Госуслуги.

2. Нажать на баннер с предложением подключить код в мессенджере.

3. Определить, на какое устройство получать код.

4. Отсканировать QR-код с помощью выбранного устройства.

5. В приложении MAX откроется чат «Коды подтверждения».

Пока что сервис доступен в тестовом режиме, но скоро его откроют для всех пользователей.