Госуслуги будут присылать в MAX коды для входа
20 августа 2025 года появился новый вариант получить коды для входа в учетную запись на Госуслугах. Его отправят в мессенджере MAX.
У входа с помощью мессенджера MAX есть несколько преимуществ:
система выявляет мошенников. Перед получением кода бот задаст вопросы, которые позволят выявить угрозу;
не нужно дополнительно устанавливать приложения для создания одноразовых паролей;
можно получить код для входа, если нет возможности его получить по СМС.
«Речь идет только о втором факторе защиты Госуслуг. Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи по-прежнему нужно СМС», — сказано на сайте Минцифры.
Ко второму фактору защиты относятся: СМС-код, TOTP-код из специального приложения для создания одноразовых паролей, биометрия.
Чтобы подключить одноразовый код в MAX, нужно:
1. Войти на Госуслуги.
2. Нажать на баннер с предложением подключить код в мессенджере.
3. Определить, на какое устройство получать код.
4. Отсканировать QR-код с помощью выбранного устройства.
5. В приложении MAX откроется чат «Коды подтверждения».
Пока что сервис доступен в тестовом режиме, но скоро его откроют для всех пользователей.
