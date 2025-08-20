Льготы по страховым взносам для МСП могут отменить

Власти планируют оставить льготны тарифы только для производственных компаний из приоритетных отраслей.

Льготные тарифы страховых взносов для МСП могут отменить. Инициативу выдвинул Минфин, и сейчас обсуждают варианты урезания льготы. Законопроект могут рассмотреть на осенней сессии Госдумы.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сейчас МСП с выручкой до 2 млрд руб. и числом сотрудников до 250 человек платят страховые взносы по льготному тарифу – 15% (вместо 30%). Льгота распространяется только на часть зарплаты сверх 1,5 МРОТ.

У IT-компаний, резидентов ОЭЗ и ТОР, а также у МСП из отраслей обрабатывающей промышленности (по перечню Правительства из распоряжения № 3689-р) тариф составляет 7,6% со всего фонда оплаты труда.

В мае Мишустин по поручил проанализировать эффективность применения пониженных страховых взносов субъектами МСП и представить предложения по их оптимизации.

Специально для канала «БухМолния» вероятность отмены льготы оценила предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса Наталья Горячая.

«Если вопрос поставил Минфин, то реализуют. Обоснуют это как необходимость восполнить дефицит бюджета и продолжение курса на осправедливливание налоговой системы по просьбам бизнеса», — считает Горячая.

По ее мнению зарплаты останутся на прежнем уровне, но конкурировать с крупными компаниями и ВПК малому бизнесу будет еще сложнее.

Эксперт ожидает обострения проблемы с подменой трудовых отношений. Институт самозанятости не тронут до 2028 года, пока не закончится эксперимент. Но если бизнес будет явно переводить трудовые отношения на договоры с самозанятыми — Минфин может пойти дальше и выступить с инициативой об отмене режима НПД или урезании списка разрешенных видов деятельности для этой категории граждан.

«Увеличение ставок страховых взносов для МСП ставит бизнес перед выбором: или расти (и делать это быстро) до такого объема выручки, который позволит бизнесу платить страховые взносы, не ужасаясь при виде их объема в составе расходов, или, наоборот, сжаться до таких объемов, которые позволяют сократить количество сотрудников», — добавила Горячая.

Также есть вариант заменить сотрудников на роботов или автоматизировать процессы, но он доступен не всем.

