Для малого бизнеса из сферы обрабатывающих производств запустили новый льготный лизинг

При покупке отечественного оборудования ставка лизинга составит 6%, а для иностранного — 8%. Размер авансового платежа — 10%.

Корпорация МСП начала принимать заявки на новый льготный лизинговый продукт для малого бизнеса из сферы обрабатывающих производств. Ставка 6% будет при покупке российского оборудования и 8% — для иностранного.

Лизинг на сумму не менее 1,5 млрд рублей смогут взять предприятия из сферы машиностроения, металлообработки и деревообработки, а также производители пищевых продуктов, целлюлозно-бумажной продукции, лекарственных средств и другие компании.

«Условия нового продукта открывают широкий диапазон возможностей. В частности, низкий размер авансового платежа существенно расширяет круг компаний, которые могут воспользоваться программой», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Представители МСП смогут получить деньги на новое оборудование в размере от 5 до 100 млн рублей, авансовый платеж составит 10% стоимости лизинга. Срок финансирования — от 13 до 60 месяцев.