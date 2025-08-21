Научим оформлять согласия на обработку персданных, обмениваться ЭДО и начислять отпускные на материалах Клерк.Премиум

1 сентября 2025 года будет стартом целой череды нововведений в НК и ТК РФ. Изменений запланировано так много, что на каком участке вы бы ни работали, в какой сфере бы не вели учет — столкновение с новшествами неминуемы. Самому разобраться во всем нереально, поэтому мы записали новые уроки для курсов, которые уже доступны подписчикам Клерк.Премиум.

С 1 сентября 2025 г. в силу вступает большое количество изменений. Они коснутся работы с персональными данными, учета мигрантов, расчета среднего заработка и премий, маркировки товаров, ЭДО и оформления счетов-фактур и чеков. С изменениями придется столкнуться каждому бухгалтеру, в какой бы сфере он ни работал, поэтому мы записали новые уроки для наших онлайн-курсов, которые помогут вам справиться со сложными задачами.

Онлайн-курс «Новые правила по защите персданных - 2025» — вы научитесь правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн руб. Мы обновили программу и добавили урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных, новую форму согласия с 1 сентября 2025 года и чек-лист по новым требованиям Роскомнадзора.

Онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» — вы узнаете, как считать зарплату, налоги и отпускные, составлять отчеты и вести трудовые книжки. В обновленной программе появились уроки по расчету среднего заработка, учету мигрантов и оформлению согласий на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Онлайн-курс «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» — вы научитесь вести учет на спецрежиме, рассчитывать налоги, составлять отчетность и заниматься управленкой. В программу мы добавили новые уроки по расчету среднего заработка, расчетам с персоналом, оформлению кассовых чеков, учету мигрантов и ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Все обновленные онлайн-курсы входят в подписку Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это обучение и экспертная поддержка бухгалтера

Кроме курсов в подписке также есть:

безлимитные консультации;

онлайн-курсы;

вебинары, записи вебинаров;

статьи-разборы законов;

онлайн-конференции;

отключение рекламы.

Все материалы являются закрытыми и доступны только подписчикам Клерк.Премиум!

Подписка для бухгалтера — это постоянная информационная и экспертная поддержка. Она позволяет легко справляться с ежедневными задачами, когда надо быстро найти нужный документ, пояснение к закону, новый образец отчета, сделать расчеты в готовых калькуляторах. Также учиться, повышать квалификацию и осваивать новые участки.

🎁 Успейте купить подписку до 22 августа и получите в подарок новый онлайн-курс со всеми изменениями с 1 сентября — «Новые правила учета – 2025»!

Цена подписки со скидкой 21%: 18 000 рублей вместо 22 900 рублей.

Оформить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.