Миронов: нужно в 100 раз повысить штрафы за нарушения в бюджетных инвестициях

Депутат считает, что наказание для должностных лиц в размере 30 тысяч рублей — это слишком мало при тех окладах, которые имеют «эффективные менеджеры».

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить штраф в 100 раз за нарушение компаниями условий предоставления бюджетных инвестиций.

К ответственности будут привлекать должностных лиц. Сейчас штраф для них составляет 30 тыс. рублей.

Недавно мировой судья выписал Почте России штраф на сумму 230,6 млн рублей. Предприятие нарушило условия получения инвестиций из бюджета. Деньги выделяли на ремонт и модернизацию отделений.

Суд принял такое решение в соответствии со ст. 15.15.4 КоАП, где для юрлиц предусмотрен штраф 2-12% от суммы бюджетных денег.

«Смешная цифра при тех окладах, которые себе назначают "эффективные менеджеры"», — сказал Сергей Миронов.

До 31 декабря 2023 и 2024 года Почта России должна была провести модернизацию 1 282 и 773 отделений, соответственно. Однако по данным на 1 января 2024 ремонт затронул только 767 офисов почты, а на 1 января 2025 года — 664.