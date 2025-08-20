Платежные агенты под контролем ФНС: что изменится для бизнеса
Налоговики усиливают контроль над деятельностью платежных агентов, чтобы снизить фискальные нарушения и повысить прозрачность финансовых потоков.
Ключевой нюанс в том, что услуги платежных агентов не входят в перечень, по которому российская организация автоматически признается налоговым агентом. Однако при работе со взаимозависимыми компаниями возможны исключения: в отдельных случаях ФНС вправе обязать отечественные организации уплачивать налоги с доходов, проходящих через платежных агентов.
С 1 октября 2025 года вступает в силу требование об обязательном членстве операторов по приему платежей в саморегулируемых организациях (298-ФЗ). Это приведет к росту издержек и дополнительным административным обязанностям для участников рынка. По прогнозам Ассоциации бухгалтерских агентств РФ, количество платежных агентов сократится на 10% — до 815 компаний.
Что важно для бизнеса на данном этапе:
проверять включение контрагентов в реестр операторов платежных систем Банка России и их членство в СРО;
минимизировать налоговые риски через прозрачные договорные схемы и отказ от работы с «двойными» агентами;
внедрять цифровые инструменты: СБП и цифровой рубль способны снизить комиссии на 0,4–1,5% по сравнению с SWIFT.
