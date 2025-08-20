Платежные агенты под контролем ФНС: что изменится для бизнеса

С 1 октября 2025 года усиливается контроль за платежными агентами: вводится обязательное членство в СРО, растут издержки и требования к отчетности. Бизнесу важно внимательнее выбирать контрагентов и минимизировать налоговые риски.

Налоговики усиливают контроль над деятельностью платежных агентов, чтобы снизить фискальные нарушения и повысить прозрачность финансовых потоков.

Ключевой нюанс в том, что услуги платежных агентов не входят в перечень, по которому российская организация автоматически признается налоговым агентом. Однако при работе со взаимозависимыми компаниями возможны исключения: в отдельных случаях ФНС вправе обязать отечественные организации уплачивать налоги с доходов, проходящих через платежных агентов.

С 1 октября 2025 года вступает в силу требование об обязательном членстве операторов по приему платежей в саморегулируемых организациях (298-ФЗ). Это приведет к росту издержек и дополнительным административным обязанностям для участников рынка. По прогнозам Ассоциации бухгалтерских агентств РФ, количество платежных агентов сократится на 10% — до 815 компаний.

Что важно для бизнеса на данном этапе: