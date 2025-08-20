ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Платежные агенты под контролем ФНС: что изменится для бизнеса

С 1 октября 2025 года усиливается контроль за платежными агентами: вводится обязательное членство в СРО, растут издержки и требования к отчетности. Бизнесу важно внимательнее выбирать контрагентов и минимизировать налоговые риски.

Налоговики усиливают контроль над деятельностью платежных агентов, чтобы снизить фискальные нарушения и повысить прозрачность финансовых потоков.

Ключевой нюанс в том, что услуги платежных агентов не входят в перечень, по которому российская организация автоматически признается налоговым агентом. Однако при работе со взаимозависимыми компаниями возможны исключения: в отдельных случаях ФНС вправе обязать отечественные организации уплачивать налоги с доходов, проходящих через платежных агентов.

С 1 октября 2025 года вступает в силу требование об обязательном членстве операторов по приему платежей в саморегулируемых организациях (298-ФЗ). Это приведет к росту издержек и дополнительным административным обязанностям для участников рынка. По прогнозам Ассоциации бухгалтерских агентств РФ, количество платежных агентов сократится на 10% — до 815 компаний.

Что важно для бизнеса на данном этапе:

  • проверять включение контрагентов в реестр операторов платежных систем Банка России и их членство в СРО;

  • минимизировать налоговые риски через прозрачные договорные схемы и отказ от работы с «двойными» агентами;

  • внедрять цифровые инструменты: СБП и цифровой рубль способны снизить комиссии на 0,4–1,5% по сравнению с SWIFT.

Дата публикации: 20.08.2025, 21:32

