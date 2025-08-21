С 1 сентября 2025 станет больше болезней, с которыми нельзя управлять машиной
С 1 сентября в список заболеваний, в которыми с нельзя садится за руль добавятся новые. Перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений в управлении транспортным средством утвержден распоряжением Правительства от 12 апреля 2025 г. № 892-р.
Теперь противопоказаниями к вождению будут общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.
Также нельзя водить машину с аномалиями цветового зрения – частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета.
Остальные противопоказания оставили без изменений.
