Цифровой рубль

Федеральное казначейство будет открывать счет на платформе цифрового рубля и отправлять в ЦБ распоряжения об их переводе

Минфин даст Федеральному казначейству полномочия по проведению операций с цифровым рублем.

Федеральное казначейство получит полномочия открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Центробанк распоряжения об их переводе. Такой проект постановления Правительства разработал Минфин. Нормы вступят в силу со дня официального опубликования.

Как будут использовать цифровой рубль:

Период, срок

Режим использования цифрового рубля

В 2025 году

При исполнении федерального бюджета по перечню расходов, который определяет Правительство по согласованию с ЦБ

С 1 января 2026

При перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денег федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях

С 1 июля 2027

Изменения будут распространены на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы РФ

