Федеральное казначейство будет открывать счет на платформе цифрового рубля и отправлять в ЦБ распоряжения об их переводе
Федеральное казначейство получит полномочия открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Центробанк распоряжения об их переводе. Такой проект постановления Правительства разработал Минфин. Нормы вступят в силу со дня официального опубликования.
Как будут использовать цифровой рубль:
Период, срок
Режим использования цифрового рубля
В 2025 году
При исполнении федерального бюджета по перечню расходов, который определяет Правительство по согласованию с ЦБ
С 1 января 2026
При перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денег федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях
С 1 июля 2027
Изменения будут распространены на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы РФ
