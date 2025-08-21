Федеральное казначейство будет открывать счет на платформе цифрового рубля и отправлять в ЦБ распоряжения об их переводе

Минфин даст Федеральному казначейству полномочия по проведению операций с цифровым рублем.

Федеральное казначейство получит полномочия открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Центробанк распоряжения об их переводе. Такой проект постановления Правительства разработал Минфин. Нормы вступят в силу со дня официального опубликования.

Как будут использовать цифровой рубль: