👌 ИП без работников не подают уведомления по ЕНП на фиксированные страховые взносы

ИП, не имеющим наемных работников и уплачивающим страховые взносы в совокупном фиксированном размере («за себя») не нужно представлять уведомления об исчисленных суммах взноса.

По налоговому законодательству уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по ним подают в случаях, когда:

срок уплаты — до сдачи декларации/расчета;

обязанность сдачать отчетность не установлена НК.

В отношении фиксированных взносов индивидуальных предпринимателей законодательством не установлено представление налоговых деклараций (расчетов), поэтому не нужны уведомления об исчисленных суммах на ЕНП. Размер таких взносов определяет не их плательщик, а НК — уточняют налоговики.