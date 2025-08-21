Чемпионка Исинбаева выплатила налоговый долг в 283 тысячи рублей

Налоговики сняли все ограничения с банковских счетов спортсменки Елены Исинбаевой.

ФНС разблокировала счета двухкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой.

Она погасила задолженность перед бюджетом на сумму 283 тыс. рублей, пишет телеграм-канал «Mash на спорте».

В 2025 году налоговики дважды блокировали счета Исинбаевой. В июне — из-за долга перед ФНС в 818 тыс. рублей, а в августе долг составил 283 тыс.

Недавно мы писали, что ФНС заблокировала счета хоккеиста Александра Овечкина из-за того, что он не сдал декларацию.