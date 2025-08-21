🚬 Нелегальный оборот табачной продукции снизился до рекордных значений

По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 12% — до 9,5%.

Минпромторг сообщил о рекордном снижении доли нелегального оборота табачной продукции.

Исследование провел Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции — АНО «ННЦК». Оно прошло в 1 073 населенных пунктах во всех субъектах РФ.

«Доля нелегальной табачной продукции составила 9,5% и является минимальным показателем за все 6 лет обязательной маркировки», — уточняет Минпромторг.

В сравнении с 2024 годом доля нелегального оборота снизилась на 12%. А с момента запуска обязательной маркировки табачной продукции в 2019 году незаконный оборот сократился почти на 40%.

Лучшие показатели зафиксированы в регионах Дальнего Востока и Сибири – доля контрафакта составляет 1% и менее.