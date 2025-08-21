Минэкономразвития: малые технологические компании могут получить 18 млн рублей на развитие

Любая компания с выручкой до 150 млн может претендовать на грант, преимуществом станет статус МТК.

Фонд содействия инновациям вместе с Минэкономики запустил новую очередь конкурсов «Старт-2» и «Бизнес-Старт».

Малые технологические компании смогут получить поддержку на сумму до 18 млн рублей на развитие своего дела. Конкурс позволит предприятиям запустить полномасштабное производство в разных отраслях: от ИТ и медицины до ресурсосбережения и биотехнологий.

«Статус МТК для компаний-участников данных конкурсов — это преимущество, обеспечивающее получение дополнительного балла при оценке проекта на этапе рассмотрения, а также открывающее доступ к привилегиям всей экосистемы поддержки», — сказал первый замминистра экономического развития Максим Колесников.

Вид конкурса Цель, направление деятельности Размер поддержки (грантов) Размер обязательного внебюджетного софинансирования «Старт-2» Направлен на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) До 10 млн рублей До 15% от суммы гранта «Бизнес-Старт» Позволит выбрать инновационные проекты, которые помогут создать, расширить и (или) модернизировать производство для серийного выпуска инновационной продукции До 18 млн рублей До 30%

В конкурсе «Старт-2» могут участвовать только победители конкурсов первого этапа программы, что позволит существенно доработать наукоемкий проект. Претендовать на грант по конкурсу «Бизнес-Старт» может любая компания с выручкой до 150 млн рублей.