На небольшие покупки россияне тратят до 120 тысяч рублей в год

Сбер узнал, что чаще всего микропокупки россияне делают в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах.

Аналитики Сбера изучили расходы россиян и выяснили, что небольшие повседневные траты обходятся в десятки тысяч рублей. Например, на кофе с собой, короткие поездки или перекусы приходится около 47 тыс. рублей в год. Наиболее активные тратят на микропокупки больше 120 тыс.

Чаще всего небольшие покупки делают в продуктовых магазинах (65%), кафе и ресторанах (16%), также россияне оплачивают локальный транспорт (6%), цифровые подписки и товары (5%) и приобретают товары из аптек (4%). Средний чек микропокупок — 193 рубля.

«Типичный пользователь совершает около 21 микропокупки в месяц, более активные — свыше 37, а у десяти процентов клиентов число операций превышает 60», — сказано на сайте банка.

Если не тратить деньги на повседневные мелочи, то за год можно накопить на смартфон или бытовую технику, на недельный отпуск, абонемент в спортзал, частичный ремонт квартиры.