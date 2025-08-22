Как бухгалтеру упростить учет в торговле? Эксперт поделится рабочими советами!

Вышла запись вебинара о бухгалтерском учете в торговле. Эксперт разбирает все: от оформления документации до сложных настроек в 1С.

Торговля — одна из самых динамичных сфер бизнеса, и бухгалтерский учет в ней имеет ряд особенностей.

На вебинаре «Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С» вместе с экспертом разобрали ключевые аспекты учета в торговых организациях, чтобы вы могли выстроить работу в соответствии с действующим законодательством. Также вы узнаете, как эффективно вести учет, работать с маркировкой и автоматизировать процессы. Смотрите запись вебинара!

На вебинаре разобрали:

Особенности бухгалтерского учета в торговле и учетная политика торговой организации.

Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для торговли.

ЭДО в торговле, регистрация в Роспотребнадзоре и работа с маркировкой, ЕГАИС, «Меркурий», «Честный Знак».

Первичные документы в торговой деятельности.

Учет товаров и предоставление скидок.

Расходы на продажу в торговле.

Продажа товаров, включая онлайн-магазины и маркетплейсы.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.