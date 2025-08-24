Частые ошибки в чеках самозанятых: примеры от налоговиков
Один из основных отчетных документов для самозанятого — чек, сформированный в приложении «Мой налог», с помощью которого можно оплатить налог, посмотреть статистику, получить справку о доходах.
Если услуг или товаров было два и более, нужно нажать в приложении кнопку «Добавить».
Региональное УФНС обратило внимание на ошибки, которые часто встречаются при оформлении чеков самозанятыми:
Неверно указана сумма расчета.
Ошибка в сведениях о заказчике.
Ошибка в ИНН. Из-за опечатки можно оформить чек на другую организацию/ИП.
Неверно указано наименование товара, услуги или работы.
Указаны лишние данные.
