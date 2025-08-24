ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Самозанятые

Частые ошибки в чеках самозанятых: примеры от налоговиков

Один из основных отчетных документов для самозанятого — чек, сформированный в приложении «Мой налог», с помощью которого можно оплатить налог, посмотреть статистику, получить справку о доходах.

Если услуг или товаров было два и более, нужно нажать в приложении кнопку «Добавить».

Региональное УФНС обратило внимание на ошибки, которые часто встречаются при оформлении чеков самозанятыми:

  • Неверно указана сумма расчета.

  • Ошибка в сведениях о заказчике.

  • Ошибка в ИНН. Из-за опечатки можно оформить чек на другую организацию/ИП.

  • Неверно указано наименование товара, услуги или работы.

  • Указаны лишние данные.

