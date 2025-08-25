Российские компании будут нанимать индийцев – посол Индии

Бизнес в РФ заинтересован в квалифицированных кадрах машиностроительном секторе и электронной промышленности.

Посол Индии в РФ Винай Кумар рассказал о росте числа индийцев, приезжающих на работу в Россию.

«Россия нуждается в рабочей силе, а Индия располагает квалифицированными кадрами. Поэтому в настоящее время в рамках российских правил, законов и квот компании нанимают индийцев. Большинство людей, которые приехали, работают в строительном и текстильном секторах, но растет число тех, кто заинтересован в найме индийцев в машиностроительном секторе, в электронной промышленности», — заявил Кумар.

Он добавил, что с ростом числа индийцев в России увеличивается и нагрузка на консульские службы.