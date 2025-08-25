Частным клиникам ужесточат доступ к системе ОМС уже в 2026 году

Государству выгоднее оставлять средства, выделенные на ОМС, в своих больницах, а не передавать их в частные клиники. Поэтому требования к последним ужесточат.

С 2026 года частные клиники начнут проходить отбор для включения в систему ОМС. Сейчас этого не предусмотрено, компаниям достаточно только уведомить территориальный фонд ОМС о присоединении.

Минздрав уже подготовил критерии отбора. В их числе — оценка потребностей конкретного региона в частной медицинской помощи, объем медуслуг и наличие нарушений в работе за последние два года. Предполагается, что клиники будут проходить отбор с 2026 года, чтобы работать по ОМС с 2027. Об этом сказано в проекте министерства на портале нормативных правовых актов.

Кроме того, для частных медучреждений будет нужен опыт работы от трех лет. Если клиника оказывает специализированную деятельность, то ее объем должен быть не меньше 150 случаев за год или 300 случаев за три года.

Сейчас к системе ОМС подключено порядка 3 тыс. частных клиник или треть всех учреждений, которые оказывают медуслуги за счет бюджета. Конкуренция между негосударственным и государственными организациями способствует повышению качества услуг. Об этом пишет «Коммерсант».

«В каждом субъекте существуют нормативы, которые описывают, сколько больниц и поликлиник необходимо для населения такой численности. Естественно, "на бумаге" все ресурсы регионального здравоохранения соответствуют нормативным требованиям», — сказал член правления Ассоциации частных клиник Москвы Алексей Серебряный.

Также он добавил, что государству выгоднее «оставлять» деньги в своих больницах, а не передавать их частникам. В условиях дефицитного бюджета финансирование здравоохранения не вырастет. Его объем останется на уровне 3,4-3,5% ВВП, как и в 2019 году.