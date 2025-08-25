На образовательные кредиты выделят больше 2,5 млрд рублей

Кредит можно взять на получение среднего профессионального и высшего образования. Финансирование по льготной ставке 3% годовых.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 25 августа 2025 года № 2308-р, по которому на субсидирование льготных образовательных кредитов направят дополнительные 2,5 млрд рублей.

На эти деньги просубсидируют 214 тыс. льготных кредитов для студентов вузов. Они смогут получить финансирование по ставке 3% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставкой возмещает государство. Об этом сказано на сайте правительства.

Оформить такой кредит можно с 14 лет на получение среднего профессионального и высшего образования.

Весь срок обучения и в течение 9 месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальное вернуть в течение 15 лет. Также можно погасить кредит досрочно и без комиссии.