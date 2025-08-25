⚡️ Итоги дня: россияне отправляются в «сонные туры», привязанные к Госуслугам номера будут проверять, продавцы поднимут цены на сладости

В России начнут проверять привязанные к Госуслугам номера телефонов. План предусматривает проверку номеров на принадлежность пользователям. Если номер больше не принадлежит указанному человеку, этот номер удалят из учетной записи.

РФ возобновила импорт арбузов из Грузии. Объем поставок в июне-июле 2025 г. составил $455 600, большая часть импорта пришлась на июль.

Россияне массово отправились в «сонные туры». Около 50% туристов приезжают в гостиницы, чтобы выспаться. Качественно отдыхать россиянам мешает стресс, перегрузки на работе и дома.

В России начали продавать пиво из Северной Кореи. Поступило в продажу произведенное в КНДР пиво Tumangang 11, в рознице стоимость бутылки 0,5 л составляет около 160 рублей.

АвтоВАЗ массово отзывает автомобили Lada Vesta из-за блокировавшегося во время движения руля — компания признала наличие дефекта.

Минтранс пока не намерен ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах.

В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92. Он необходим для спецтранспорта, о времени начала продажи топлива будет объявлено отдельно.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса в воскресенье 24 августа из-за ограничений воздушного пространства.

Около 600 россиян не могут вылететь из Китая из-за тайфуна «Кадзики» в провинции Хайнань. Аэропорт Саньи уже готовится к возобновлению работы сегодня вечером или утром 26 августа.

В Китае началось строительство первого в мире подводного дата-центра, предназначенного для работы искусственного интеллекта. Новый объект возводится примерно в 10 км от побережья Шанхая.

Логистический порт для торговли с Россией будут строить в Китае. Новый проект будет включать «высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров», а также современные офисные здания, тематические отели и другие объекты.

С сентября крупные производители кондитерских изделий, российские подразделения Mondelez International и Orion, готовятся поднять закупочные цены. Максимальный рост заложен для шоколада Alpen Gold нижнего ценового сегмента, стоимость круассанов 7Days поднимут на 9-12%, бисквитов «Медвежонок Барни» — на 9-9,9%.

Рекламный рынок в медиа по итогам года может вырасти на 23% — до 52 млрд руб. Прогноз представила Kokoc Group. Лидером по объему бюджетов останется YouTube с показателем 24,7 млрд рублей.

МВД пресекло работу сервиса по пробиву россиян. По данным ведомства, он собирал данные утечек и продавал их коммерческим организациям, а также детективным и коллекторским агентствам.