ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Сложности и боли учета в торговле →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: россияне отправляются в «сонные туры», привязанные к Госуслугам номера будут проверять, продавцы поднимут цены на сладости

Подготовили обзор главных событий дня — 25 августа 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В России начнут проверять привязанные к Госуслугам номера телефонов. План предусматривает проверку номеров на принадлежность пользователям. Если номер больше не принадлежит указанному человеку, этот номер удалят из учетной записи. 

  • РФ возобновила импорт арбузов из Грузии. Объем поставок в июне-июле 2025 г. составил $455 600, большая часть импорта пришлась на июль.

  • Россияне массово отправились в «сонные туры». Около 50% туристов приезжают в гостиницы, чтобы выспаться. Качественно отдыхать россиянам мешает стресс, перегрузки на работе и дома.

  • В России начали продавать пиво из Северной Кореи. Поступило в продажу произведенное в КНДР пиво Tumangang 11, в рознице стоимость бутылки 0,5 л составляет около 160 рублей.

  • АвтоВАЗ массово отзывает автомобили Lada Vesta из-за блокировавшегося во время движения руля — компания признала наличие дефекта.

  • Минтранс пока не намерен ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах.

  • В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92. Он необходим для спецтранспорта, о времени начала продажи топлива будет объявлено отдельно.

  • Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса в воскресенье 24 августа из-за ограничений воздушного пространства.

  • Около 600 россиян не могут вылететь из Китая из-за тайфуна «Кадзики» в провинции Хайнань. Аэропорт Саньи уже готовится к возобновлению работы сегодня вечером или утром 26 августа.

  • В Китае началось строительство первого в мире подводного дата-центра, предназначенного для работы искусственного интеллекта. Новый объект возводится примерно в 10 км от побережья Шанхая.

  • Логистический порт для торговли с Россией будут строить в Китае. Новый проект будет включать «высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров», а также современные офисные здания, тематические отели и другие объекты.

  • С сентября крупные производители кондитерских изделий, российские подразделения Mondelez International и Orion, готовятся поднять закупочные цены. Максимальный рост заложен для шоколада Alpen Gold нижнего ценового сегмента, стоимость круассанов 7Days поднимут на 9-12%, бисквитов «Медвежонок Барни» — на 9-9,9%.

  • Рекламный рынок в медиа по итогам года может вырасти на 23% — до 52 млрд руб. Прогноз представила Kokoc Group. Лидером по объему бюджетов останется YouTube с показателем 24,7 млрд рублей.

  • МВД пресекло работу сервиса по пробиву россиян. По данным ведомства, он собирал данные утечек и продавал их коммерческим организациям, а также детективным и коллекторским агентствам.

  • За шесть месяцев 2025 года мошенники похитили 600 млн рублей через детей от 10 до 17 лет. Сначала злоумышленники требуют у них код из СМС, а затем обвиняют в пособничестве террористам и требуют действий по инструкции.

Автор

Ярославна Евгенова
Самозанятые

Налоговая сама спишет налог, если ты забыл заплатить

Для физ.лиц и самозанятых с ноября вступит в силу новый порядок взыскания налоговой задолженности — внесудебный.

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум