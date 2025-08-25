Завод «КАМАЗ» решил не вводить трехдневную рабочую неделю

В финкомитете «КАМАЗа» считают, что дополнительные заказы позволят увеличить нагрузку на производство.

Руководство «КАМАЗа» отменило приказ о трехдневной рабочей неделе с сентября 2025 года.

В пресс-службе рассказали, что в компании продолжает расти рыночная доля «КАМАЗа», а также менеджеры стали привлекать дополнительные заказы. Это позволяет отказаться от сокращения рабочих часов, которое планировалось.

«Меры, принимаемые руководством компании, позволяют "КАМАЗу" чувствовать себя увереннее других игроков рынка <…> Благодаря этому на финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября», — сказали в компании.

Ситуация со снижением продаж на рынке грузовиков по-прежнему остается напряженной: в июле 2025 года падение составило почти 60%.

Сейчас «КАМАЗ» формирует планы на октябрь. В компании считают, что есть основания для увеличения нагрузки на производство.