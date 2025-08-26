Закрывать фишинговые сайты будет проще

Ведомства должны предложить эффективные способы распознавания личности при регистрации доменных имен и упростить аннулирование доменов, которые используются в преступных целях, в том числе для фишинга. Такое поручение содержится в утвержденном Правительством плане мероприятий.

Ответственными назначены Минцифры, МВД, Минфин, Роскомнадзор при взаимодействии с Генпрокуратурой и Центробанком.

Предложения должны быть представлены в третьем квартале 2026 года.

Ущерб от кибермошенничества в России в 2024 году превысил 200 млрд рублей — ранее сообщил Владимир Путин на коллегии МВД. Около 25% жертв мошенников – пенсионеры.