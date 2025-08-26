Поступление в вуз и выход на пенсию попали в самые популярные запросы на Госуслугах

Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал о самых востребованных услугах на портале Госуслуги. Чаще всего пользователи искали, как поступить в вуз, выйти на пенсию и участвовать в спортивных соревнованиях.

Сейчас портал от единичных сервисов перейдет к комплексным услугам, объединенным в «жизненные ситуации». Это позволит россиянам сразу получить все услуги по принципу «одного окна». В каждую ситуацию входит порядка 17 госуслуг.

«В числе самых востребованных "жизненных ситуаций": поступление в вуз, выход на пенсию, участие в спортивных соревнованиях, многодетная семья, выезд на охоту и рыбалку», — сказал Дмитрий Григоренко.

Сейчас на портале доступно 35 федеральных и свыше 180 региональных сервисов. До конца 2025 года запустят еще 35 федеральных и 245 региональных «жизненных ситуаций».

Благодаря объединению различных услуг в одну, сократилось количество необходимых документов на 29%, время на получение услуг уменьшилось на 35%, а необходимость лично посещать учреждения сократилась на 64%.