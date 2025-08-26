Порядок постановки на налоговый учет обособленного подразделения зависит от его формы
Компании с обособленными подразделениями должны встать на учет по месту нахождения каждого своего ОП, так как сдавать отчетность и платить НДФЛ следует по их месту нахождения, сообщает УФНС по новым регионам.
Обособленное подразделение – это структурная единица организации, расположенная отдельно от головного офиса и действующая дольше месяца с хотя бы одним постоянным рабочим местом.
Порядок постановки обособленной структуры на налоговый учет зависит от ее формы: представительство, филиал или просто отдельное подразделение.
Форма
Как поставить на налоговый учет
Срок
Как подать заявление
Филиал
Внести данные в ЕГРЮЛ
7 рабочих дней с момента принятия решения о создании
Форма № Р13014
Представительство
Внести данные в ЕГРЮЛ
7 рабочих дней с момента принятия решения о создании
Форма № Р13014
Обособка без образования филиала/представительства
Отправить сообщение в налоговую
Один месяц со дня создания
Форма С-09-3-1
Если обособка работает без постановки на учет – компанию могут привлечь к административной и налоговой ответственности.
