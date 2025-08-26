ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Регистрация обособленных подразделений

Порядок постановки на налоговый учет обособленного подразделения зависит от его формы

Сведения о филиалах или представительствах нужно внести в ЕГРЮЛ в течение 7 дней с момента принятия решения о создании. Иного рода обособку можно зарегистрировать в течение месяца.

Компании с обособленными подразделениями должны встать на учет по месту нахождения каждого своего ОП, так как сдавать отчетность и платить НДФЛ следует по их месту нахождения, сообщает УФНС по новым регионам.

Обособленное подразделение – это структурная единица организации, расположенная отдельно от головного офиса и действующая дольше месяца с хотя бы одним постоянным рабочим местом.

Порядок постановки обособленной структуры на налоговый учет зависит от ее формы: представительство, филиал или просто отдельное подразделение.

Форма

Как поставить на налоговый учет

Срок

Как подать заявление

Филиал

Внести данные в ЕГРЮЛ

7 рабочих дней с момента принятия решения о создании

Форма № Р13014

Представительство

Внести данные в ЕГРЮЛ

7 рабочих дней с момента принятия решения о создании

Форма № Р13014

Обособка без образования филиала/представительства

Отправить сообщение в налоговую

Один месяц со дня создания

Форма С-09-3-1

Если обособка работает без постановки на учет – компанию могут привлечь к административной и налоговой ответственности.

