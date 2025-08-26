Заказчики по шесть месяцев не платят поставщикам из малого бизнеса

Чаще всего платежи в адрес контрагентов задерживают крупные застройщики и представители федеральных торговых сетей.

Крупные компании, в том числе с госучастием, стали чаще откладывать расчеты с партнерами из малого и среднего бизнеса. Задержки составляют 6-9 месяцев.

Основная причина — желание держать деньги на депозитах, ведь сейчас доходность по ним выше возможных штрафов за просрочку расчетов с контрагентами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павла Самиева.

Кроме того, проблема с платежами может быть из-за нехватки оборотных средств на фоне снижения выручки. Для представителей МСП задержка с расчетами создает серьезные риски: из-за дорогих кредитов они будут вынуждены сокращать производство, задерживать зарплату персоналу и даже дойти до банкротства.

«Вместо предоплаты все чаще вводится постоплата. Договор нередко заключается уже в конце проекта, когда работы выполнены, а затем до фактической оплаты проходит еще несколько месяцев», — объяснил экономист Андрей Бархота.

Доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко рассказал, что оплату задерживают только в некоторых отраслях. Например, в строительстве, ретейле и нефтегазовой отрасли. Особенно часто задержки встречаются у крупных застройщиков и федеральных торговых сетей.

С декабря 2024 года по 41 договору заказчики полностью или частично погасили задолженность на сумму 470 млн рублей, по 32 случаям завели дела об административном правонарушении.