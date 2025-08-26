🏩 Гостиницу могут принудительно включить в реестр средств размещения

Туристический налог платят, если объект размещения есть в реестре. И его могут туда добавить местные органы власти.

С 2025 года уполномоченные органы муниципальных образований и городов федерального значения могут формировать собственный перечень местных средств размещения, уплачивающих туристический налог. То есть если они находят объект, которого нет в федеральном реестре, но по критериям должен в нем находиться, его могут включить в местный перечень.

Сведения об этом опубликуют на сайте такого органа власти. Кроме того, данные по объекту размещения направят в налоговую субъекта РФ и в орган, который ведет единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, сообщил замначальника Управления налогообложения юрлиц ФНС Александр Водовозов.

Средство размещения будет считаться включенным в федеральный реестр со дня публикации на официальном сайте. Также признаются включенными в реестр санатории, где люди проживают во время санаторно-курортного лечения.

Владельцам гостиничных объектов нужно отслеживать информацию на таких местных сайтах. Если они находят там свой объект – нужно уплачивать турналог, если оказывали услуги по временному размещению и получили оплату за эти услуги.