Кабмин расширил границы территории опережающего развития в Приморском крае

Теперь в состав ТОР войдет земля из соседних округов, что позволит реализовать новый инвестиционный проект на Дальнем Востоке — построить кирпичный завод.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 23 августа 2025 года № 1263, по которому будут расширены границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае.

Теперь в ТОР будут входить земельные участки общей площадью 33 га, расположенные в Уссурийском городском округе и Октябрьском муниципальном округе.

«На обновленной территории планируется реализовать инвестиционный проект по разработке карьера для добычи глины и строительству кирпичного завода», — сказано на сайте правительства.

Инвестиционные проекты позволят привлечь свыше 1,6 млрд рублей частных инвестиций и создать около 90 новых рабочих мест.