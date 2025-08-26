Бухгалтер сможет зарабатывать в два раза больше, если перейдет в 1С аналитику

Аналитик 1С разбирает бизнес-процессы, предлагает решения по их улучшению, вносит необходимые правки и доработки.

Бухгалтерские знания значительно обогащают аналитические навыки, позволяя более эффективно работать с данными в 1С. Это помогает не только в анализе текущих процессов, но и в оптимизации бизнес-стратегий для увеличения дохода.

Лучшими аналитиками 1С становятся бухгалтеры, экономисты и управленцы — люди, которые изнутри знают все бизнес-процессы. Однако только бухгалтер полностью знает все подводные камни платформы 1С.

Для аналитика с опытом в бухгалтерии открываются новые перспективы. Например, можно в два раза увеличить доход, работать удаленно или в офисе с гибким графиком и автоматизировать рутину вместо бесконечных проводок.

Узнайте, как освоить востребованную IT-профессию, где ваши бухгалтерские знания ценятся на вес золота. Приходите на бесплатный вебинар «Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход». Он состоится 4 сентября в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Почему аналитик 1С – это выгодный карьерный шаг для бухгалтера. Статистика зарплат и рынок труда.

2. Как бухгалтерские знания помогут в аналитике 1С: учетные процессы (ФСБУ, налоги, первичка), работа с документами, типичные ошибки бухгалтеров.

3. Что нужно освоить, чтобы стать аналитиком 1С.

4. Главные инструменты аналитика 1С:

Конфигуратор 1С;

Запросы и отчеты;

Доработка типовых решений под бизнес-процессы.

5. Soft skills: общение с заказчиками, постановка задач программистам.

6. Алгоритм перехода: от обучения, практики на тестовых базах до первых заказов.

Спикер — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Ждем вас на вебинаре 4 сентября в 15:00 мск!