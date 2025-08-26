В мессенджере MAX будет видно репутацию номеров

Пользователи смогут узнать репутацию номера, а также увидеть название организации, которая хочет связаться с ними в мессенджере.

«Лаборатория Касперского» и мессенджер MAX добавили возможность автоматической проверки номеров. Это позволит лучше защищать пользователей от мошенников.

В MAX появится информация о репутации номера, категории организации и ее названии при коммуникации в мессенджере.

«В рамках совместного проекта компании также проводят анализ номеров, зарегистрированных в MAX для противодействия попыток мошенничества в мессенджере», — сказано в пресс-релизе.

Недавно мы писали, что в MAX внедряют «мощную» систему защиты от мошенничества.