Пользователи интернета

В мессенджере MAX будет видно репутацию номеров

Пользователи смогут узнать репутацию номера, а также увидеть название организации, которая хочет связаться с ними в мессенджере.

«Лаборатория Касперского» и мессенджер MAX добавили возможность автоматической проверки номеров. Это позволит лучше защищать пользователей от мошенников.

В MAX появится информация о репутации номера, категории организации и ее названии при коммуникации в мессенджере.

«В рамках совместного проекта компании также проводят анализ номеров, зарегистрированных в MAX для противодействия попыток мошенничества в мессенджере», — сказано в пресс-релизе.

Недавно мы писали, что в MAX внедряют «мощную» систему защиты от мошенничества.

Автор

Ольга Подрезова
Комментарии

7
  • Ирина Е
    Специалист

    А репутацию своего номера можно будет увидеть? И, возможно, изменить если не понравится?

  • Евгений
    Аудитор

    К вопросу о репутации: как увидеть, что у контакта установлен МАХ, не устанавливая МАХ?

  • Astrasol

    а у меня есть идея для макса, чтобы как грится, "зашлифовать" саму идею - чтобы все пользователи ставили другу другу оценки, но так, чтобы нельзя было посмотреть, кто и какую поставил. и таким образом будет формироваться рейтинг😈 о, мысль пошла)...и еще ввести уровени типа- "нормис", "наш слоняра", "токсик" и т.п.😁

