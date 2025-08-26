В мессенджере MAX будет видно репутацию номеров
«Лаборатория Касперского» и мессенджер MAX добавили возможность автоматической проверки номеров. Это позволит лучше защищать пользователей от мошенников.
В MAX появится информация о репутации номера, категории организации и ее названии при коммуникации в мессенджере.
«В рамках совместного проекта компании также проводят анализ номеров, зарегистрированных в MAX для противодействия попыток мошенничества в мессенджере», — сказано в пресс-релизе.
Недавно мы писали, что в MAX внедряют «мощную» систему защиты от мошенничества.
А репутацию своего номера можно будет увидеть? И, возможно, изменить если не понравится?
К вопросу о репутации: как увидеть, что у контакта установлен МАХ, не устанавливая МАХ?
а у меня есть идея для макса, чтобы как грится, "зашлифовать" саму идею - чтобы все пользователи ставили другу другу оценки, но так, чтобы нельзя было посмотреть, кто и какую поставил. и таким образом будет формироваться рейтинг😈 о, мысль пошла)...и еще ввести уровени типа- "нормис", "наш слоняра", "токсик" и т.п.😁