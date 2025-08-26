В MAX внедряют «мощную» систему защиты от мошенничества

Разработчики готовят технологии по выявлению и предотвращению подозрительных действий. Но и пользователей просят быть внимательными.

В мессенджере MAX создадут систему защиты от мошенничества. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике депутат Антон Немкин.

«В мессенджере MAX уже идет работа по созданию мощной системы защиты от мошенничества. Разработчик платформы — компания VK — совместно со "Сбером", обладающим одной из самых продвинутых антифрод-систем в мире, внедряют технологии, направленные на выявление и предотвращение подозрительных действий», — заявил Немкин.

Он добавил, что уже реализуют пилотные проекты, по итогам которых возможна глубокая интеграция антифрод-сервисов Сбера в инфраструктуру MAX.

«Параллельно планируется тестирование новых онлайн-инструментов для раннего выявления мошеннических схем», — уточнил депутат.

По его данным, на сегодняшний день фактов мошенничества в национальном мессенджере не зафиксировано.

Но мошенники продолжают использовать все более изощренные методы — от социальной инженерии до инструментов искусственного интеллекта, сказал Немкин. Поэтому для эффективного противодействия нужна не только техническая защита со стороны платформ, но и активная роль пользователей. Их внимательность, своевременное сообщение о подозрительных ситуациях и цифровая грамотность играют важную роль.

