С 1 сентября 2025 отправлять данные по основному виду деятельности в СФР не нужно. Но есть исключение

Соцфонд будет брать данные о компаниях и ИП в госреестрах. Подавать сведения надо только по некоторым обособкам.

С сентября страхователям не нужно представлять в СФР данные об основном виде экономической деятельности. Эти сведения фонд получит из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Но есть исключение, напоминает СФР.

«В отношении обособленных подразделений юрлиц, зарегистрированных как самостоятельные страхователи, порядок подтверждения остается прежним. Они продолжат направлять в фонд подтверждающие сведения», — отметил фонд.

Данные об основном виде деятельности нужны для определения тарифа взносов на травматизм. Чем выше класс риска по основному виду деятельности – тем выше размер страхового тарифа.