С 1 сентября 2025 отправлять данные по основному виду деятельности в СФР не нужно. Но есть исключение
С сентября страхователям не нужно представлять в СФР данные об основном виде экономической деятельности. Эти сведения фонд получит из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Но есть исключение, напоминает СФР.
«В отношении обособленных подразделений юрлиц, зарегистрированных как самостоятельные страхователи, порядок подтверждения остается прежним. Они продолжат направлять в фонд подтверждающие сведения», — отметил фонд.
Данные об основном виде деятельности нужны для определения тарифа взносов на травматизм. Чем выше класс риска по основному виду деятельности – тем выше размер страхового тарифа.
Начать дискуссию