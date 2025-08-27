❌ Google запретит устанавливать непроверенные приложения на Android

Компания Гугл запретит устанавливать приложения от неверифицированных создателей. Это нужно для борьбы с хакерами.

Google собирается ввести запрет на установку приложений от непроверенных разработчиков на сертифицированные устройства Android.

Это значит, что больше не получится скачать в интернете .apk-файл от неверифицированного создателя и установить его, минуя магазин приложений.

«Со следующего года Android будет требовать регистрации приложений от верифицированных разработчиков для установки на сертифицированных устройствах Android», — сказано в заявлении вице-президента Google Сюзанны Фрей.

Такое решение компания приняла из-за того, что хакеры выдают себя за добросовестных разработчиков, а на самом деле создают приложения для кражи денег или информации.

Согласно анализу Google, вредоносные программы встречаются на сторонних ресурсах в 50 раз чаще, чем в магазине Google Play.