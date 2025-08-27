❌ Google запретит устанавливать непроверенные приложения на Android
Google собирается ввести запрет на установку приложений от непроверенных разработчиков на сертифицированные устройства Android.
Это значит, что больше не получится скачать в интернете .apk-файл от неверифицированного создателя и установить его, минуя магазин приложений.
«Со следующего года Android будет требовать регистрации приложений от верифицированных разработчиков для установки на сертифицированных устройствах Android», — сказано в заявлении вице-президента Google Сюзанны Фрей.
Такое решение компания приняла из-за того, что хакеры выдают себя за добросовестных разработчиков, а на самом деле создают приложения для кражи денег или информации.
Согласно анализу Google, вредоносные программы встречаются на сторонних ресурсах в 50 раз чаще, чем в магазине Google Play.
