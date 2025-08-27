❗️Подключайте месячную подписку Клерк.Премиум и учитесь безлимитно на любых курсах

Мы останавливаем продажу онлайн-курсов, теперь купить их можно в составе подписки Клерк.Премиум. Только сейчас вы можете оформить подписку Клерк.Премиум на один месяц за 2 499 рублей и получить доступ ко всем онлайн-курсам, разборам законов и записям вебинаров, а также 2 консультации экспертов в подарок.

Мы завершили поштучную продажу онлайн-курсов и выбрали более выгодный для вас вариант. Теперь вы можете оформить подписку Клерк.Премиум за 2 499 рублей в месяц и получить доступ к коллекции из более чем 60 онлайн-курсов «Клерка».

Подписка для бухгалтера — это постоянная информационная и экспертная поддержка. Она позволяет легко справляться с ежедневными задачами, когда надо быстро найти нужный документ, пояснение к закону, новый образец отчета, сделать расчеты в готовых калькуляторах. Также учиться, повышать квалификацию и осваивать новые участки.

В подписку Клерк.Премиум на один месяц входят:

онлайн-курсы;

тренинги и вебинары;

2 консультации;

доступ к ИИ Клерк (без VPN на версии GPT-5);

полный доступ к проверке контрагентов.

Топ онлайн-курсов августа

Бухгалтерия маркетплейсов: учет, налоги, 1С — вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет, считать налоги, составлять отчеты в 1С для селлеров на ОСНО и УСН. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Новые правила по защите персданных - 2025 — вы узнаете, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн руб. Мы обновили программу и добавили урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных, а также новую форму согласия с 1 сентября 2025 года.

Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С — вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги, работать с кадрами, управленкой и ЭДО. В обновленной программе есть уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования — вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Воспользуйтесь уникальным предложением и купите подписку Клерк.Премиум на один месяц всего за 2 499 рублей.

Оформить подписку

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.