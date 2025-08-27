Российский бюджет недополучит около 1,4 млрд из-за запрета рекламы в Instagram

С 1 сентября 2025 реклама в соцсети запрещена. На Instagram приходилось от 7% до 10% всего рынка инфлюенс-маркетинга.

Бюджет РФ в 2026 году потенциально недополучит около 1,4 млрд рублей потенциальных налоговых доходов после запрета рекламы в Instagram (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской). Такие результаты получили Ассоциация блогеров и агентств (АБА) вместе с коммуникационным агентством Didenok Team в ходе исследования.

Запрет на рекламу в Instagram вступает в силу с 1 сентября 2025 года. По данным АБА, в 2024 году на соцсеть приходилось от 7% до 10% всего рынка инфлюенс-маркетинга. А в 2025 году по прогнозам экспертов АБА весь объем рынка рекламы в этой сфере достигнет 55-57 млрд рублей.

С момента вступления закона бюджет РФ недополучит, как минимум, 395 млн рублей за 4 месяца, посчитали эксперты.

При этом в августе 2025 года уже более 50% участников АБА с этой платформой не работали, так же, как и многие крупные заказчики, в особенности — государственные структуры, добавили в АБА.

«Учитывая этот факт, совокупные потери российского бюджета от прекращения рекламной деятельности в Instagram в 2025 году составят не менее 600 млн рублей. С учетом динамики развития рынка инфлюенс-маркетинга в 2026 году бюджет РФ потенциально недополучит не менее, чем 1,4 млрд рублей потенциальных налоговых доходов», — пояснил исполнительный директор АБА Тимур Ахмедов.

Запрет рекламы в Instagram приведет к исчезновению ключевого звена в digital-маркетинге, считают авторы исследования.

«Мы прогнозируем цепную реакцию: обвал доходов блогеров и агентств, рост теневого оборота, сокращение выручки малого и среднего бизнеса, "перегрев" альтернативных соцсетей и последующий рост стоимости на рекламу с падением ее эффективности. И как итог —колоссальные налоговые потери», — добавил основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок.

Исследование провели среди участников АБА, в которую входят 62 агентства или более 80% всего российского рынка инфлюенс-маркетинга. Учитывали два типа потенциальных отчислений: НДС и налог на прибыль.

Не учитывали отчисления с зарплат сотрудников в этой сфере.