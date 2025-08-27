🏪 В магазинах могут появиться российские полки. Но будут исключения

Закон о российской полке может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Минпромторг разработал законопроект о «российской полке», которым устанавливается минимальная квота на товары отечественного производства. Документ опубликован на портале НПА (ID проекта – 159684).

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании», — говорится в законопроекте.

Высота размещения товаров на полках будет составлять от 80 до 160 см от пола.

Минимальную долю отечественных товаров, их перечень, порядок установления их минимальной доли и порядок подтверждения соответствия товаров критериям непродовольственных национальных товаров установит кабмин.

Правило «российской полки» не будут применять:

к торговым сетям, совокупная выручка которых за последний календарный год меньше 2 млрд рублей;

магазинам и интернет-магазинам, торгующим товарами одного бренда;

магазинам беспошлинной торговли (Duty Free).

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.