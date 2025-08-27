🤳 С 1 сентября 2025 покупать сим-карты можно только для близких родственников. Но дать знакомому позвонить не запрещено

По новым правилам за передачу sim-карт третьим лицам будет штраф до 50 тыс. рублей. Но кратковременное использование номера для личных нужд нарушением не считается.

Закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам вступит в силу с 1 сентября. Покупать карты близким родственникам все еще можно. Но передавать их коллегам и друзьям будет запрещено, рассказал депутат Антон Немкин.

«Закон не направлен на то, чтобы ограничить бытовые ситуации. Родители по-прежнему могут купить сим-карту для своего ребенка, взрослые дети — для пожилых родителей и так далее. А вот купить sim-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — пояснил Немкин.

За кратковременную передачу телефона с sim-картой не нужно будет платить штраф, добавил он. Дать знакомому позвонить или подключиться к интернету не запрещают.

«В законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не считается нарушением», — уточнил депутат.

Также не будет нарушением передача симок или телефонов сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных звонков.

«Когда мошенники теряют возможность анонимно пользоваться десятками sim-карт, уровень безопасности в цифровой среде ощутимо повышается. Это логичное продолжение комплекса мер по защите россиян», — отметил Немкин.

Большая часть афер строится «именно на использовании "левых" номеров, оформленных на подставных лиц или купленных в теневом сегменте», добавил он. Теперь это не будет работать: каждая сим-карта юридически будет закреплена за конкретным человеком или его ближайшими родственниками.

По новым правилам за передачу sim-карт третьим лицам физлица будут платить штраф до 50 тыс. рублей, а компании – до 200 тыс. рублей.