Кабмин до 1 сентября 2026 года продлил упрощенный порядок подтверждения продукции

Экспортеры и производители продолжат ввозить продукцию в упрощенном порядке, без проведения лабораторных исследований.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 августа 2025 года №1277, по которому до 1 сентября 2026 года продлят действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой в обращение продукции.

Это касается запчастей, которые ввозятся для обслуживания или ремонта сделанной в РФ техники и оборудования, а также комплектующих, компонентов, сырья или материалов для производства продукции на территории страны.

«Решение позволит поддержать российский бизнес, работающий в условиях санкционных ограничений. Оно дает предпринимателям возможность избежать технических барьеров при ввозе продукции в страну и насыщать рынок промышленными и продовольственными товарами», — сказано на сайте кабмина.

Упрощенный порядок действует с марта 2022 года. Тогда производителям и экспортерам разрешили ввозить продукцию по декларациям о соответствии, основанным на собственных доказательствах. Длительные лабораторные исследования перестали проводить.