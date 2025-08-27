✈ ФАС нашла необоснованно высокие цены в двух аэропортах

В аэропортах Шереметьево и Сургута продавцы установили монопольно высокие цены на воду. Компании пользуются своим доминирующим положением на рынке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушения в двух аэропортах: продавцы установили слишком высокие цены на воду.

Среди нарушителей оказался аэропорт Шереметьево, где доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольствием занимает ООО «Мир Вендинга». А также аэропорт Сургута, где доминирующее положение у АО «Аэропорт Сургут» с долей 100%.

«Антимонопольные органы продолжают проверки ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах», — сказано на сайте службы.

Ханты-Мансийское УФАС выявило признаки установления организацией необоснованно высоких цен на бутилированную питьевую воду в этой зоне. В Шереметьево выявили, что в вендинговых аппаратах цены завышены.

Территориальные органы ФАС возбудили антимонопольные дела в отношении ООО «Мир Вендинга» и АО «Аэропорт Сургут» по признакам установления монопольно высоких цен на товары.

Если нарушения подтвердятся, компании будут обязаны уплатить штраф по ч. 1 ст. 14.31 КоАП.